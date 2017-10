Aanrander opgepakt die buurt Waregemse looppiste onveilig maakte EB

17u29

Bron: Belga 0 photo_news De politie heeft een 25-jarige man gearresteerd die verdacht wordt van een reeks zedenfeiten. De meeste speelden zich af op de looppiste in Waregem.

De twintiger wordt ervan verdacht meermaals meisjes of vrouwen te hebben lastiggevallen en betast op de looppiste rond de voetbalvelden in Waregem. Hij zou ook in een café op de markt in Waregem zedenfeiten hebben gepleegd. De verdachte werd gisternamiddag voor de onderzoeksrechter geleid, die de man liet aanhouden. Hij moet morgen voor de raadkamer verschijnen. Die zal beslissen over zijn verdere aanhouding.