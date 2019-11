Aannemer crasht met 1,42 promille, laat wrak achter en verstopt zich op zolder: “Hij vluchtte niet, hij zocht ketting” MMB - JVN - LDO - BKH - KBD

15 november 2019

11u37

Bron: Eigen berichtgeving 0 Deze week in de politierechtbank Neen, een dronken aannemer die zich verstopte na een ongeval in Koekelare vluchtte niet voor de politie, maar was op zolder “gewoon op zoek naar een ketting” om te takelen. In Brugge kreeg de politierechter een erg bizar excuus voor een vluchtmisdrijf: een zeventiger was volgens zijn eigen verklaringen aan het plassen in een fles, waardoor hij niet op tijd kon stoppen. Dit en meer tekenden onze regiojournalisten op in de Vlaamse politierechtbanken.

Een 55-jarige aannemer uit het West-Vlaamse Koekelare is veroordeeld tot een geldboete van 3.200 euro, waarvan de helft effectief, en 90 dagen rijverbod na een bizar ongeval. De man liet zijn wagen in het midden van de weg achter op zijn dak en verstopte zich op de zolder van zijn hangaar voor de politie. Hij bleek 1,42 promille alcohol in zijn bloed te hebben.

Het ongeval gebeurde op 7 februari. De man reed met zijn Volvo langs de Swytswal in Koekelare en verloor in een scherpe bocht de controle over zijn stuur. De vijftiger knalde tegen een boom en uiteindelijk kwam de wagen op z’n dak terecht. De chauffeur kroop meteen uit het wrak ... en besloot het op een lopen te zetten.

De toegesnelde politie stond aanvankelijk voor een raadsel, maar trof de man even verderop aan op de zolder van zijn hangaar. Hij had er zich verstopt voor de politie, maar viel dus snel door de mand. Volgens zijn advocaat wou de aannemer echter niet vluchten. “Hij woont vlakbij en wou enkel materiaal halen om de wagen zo snel mogelijk van de baan te hebben. Op zolder zocht hij een ketting. Het was dus helemaal niet de bedoeling zich te verstoppen”, klonk het verweer. Dat maakte echter weinig indruk bij de politierechter, die stelt dat de man wel degelijk doelbewust wegvluchtte. (MMB)

Vluchtmisdrijf ... omdat man al rijdend aan het plassen was

Een zeventiger uit Maldegem had in de Brugse politierechtbank wel een héél opvallend excuus voor een vluchtmisdrijf. De man was volgens zijn eigen verklaringen aan het plassen in een fles, waardoor hij niet op tijd kon stoppen. “Ik heb al veel excuses gehoord, maar dit is toch een primeur”, sprak de politierechter.

De feiten dateren van 21 oktober 2018. Langs de Maalsesteenweg in Brugge reed de zeventiger tegen een geparkeerde wagen. In plaats van te stoppen, besloot de man zijn weg te vervolgen. Wat hij niet wist, is dat de eigenares van de aangereden wagen in het voertuig zat én een getuige alles zag gebeuren. Dankzij de nummerplaat kon de politie hem dan ook traceren.



De beklaagde gaf de feiten uiteindelijk toe, maar kwam met een wel héél origineel excuus voor de dag. “Ik was net op dat moment al rijdend in een fles aan het plassen. Ik neem plaspillen en kon daardoor niet tijdig stoppen. Jullie weten zeker niet hoe het is om te leven als je plaspillen moet nemen”, vertelde de man boos tegen de agenten aan de telefoon. Op een uitnodiging voor verhoor ging hij nooit in, waardoor werd besloten hem te dagvaarden. De zeventiger werd al zeven keer veroordeeld voor rijden onder invloed en twee keer omdat hij niet verzekerd was en kon dus op niet veel sympathie rekenen van de rechter. De politierechter gaf de plassende man een boete van 1.600 euro en een rijverbod van twee maanden. (MMB)

Bestuurster raast met 195 kilometer per uur over E17: “Voel me onveilig als vrouw alleen”

S.V. uit Waasmunster heeft zich dinsdagochtend in de politierechtbank van Dendermonde moeten verantwoorden voor een zware snelheidsovertreding op de E17 richting Gent. De vrouw reed maar liefst 195 kilometer per uur in plaats van de toegelaten 120 per uur. “Ik was in paniek omdat het gevaarlijk is voor een vrouw alleen”, verklaarde ze aan de politie.

De vrouw zelf was niet aanwezig maar liet zich bijstaan door een advocaat. “Mijn cliënte handelde uit angst door wat ze vroeger heeft meegemaakt. Ze werd toen overvallen en was daarom in paniek”, klinkt het. “Ze had zeker geen kwade bedoelingen en beseft dat ze in de fout is gegaan”, klonk het. De vrouw kreeg uiteindelijk een geldboete opgelegd van 2.400 euro. Haar voertuig zal ze ook 75 dagen aan de kant moeten zetten alvorens ze terug kan rijden. (KBD)

Jonge bestuurder met 3 promille in bloed moet zich laten testen

Robin D. stond donderdag terecht in de politierechtbank van Aalst nadat hij met 3,09 promille van de weg is geraakt en een kast van Telenet en twee palen vernielde. De jongeman had nog geen twee jaar zijn rijbewijs toen hij stomdronken achter het stuur kroop.

D. verwittigde wel zelf de politie en gaf ook meteen toe dat hij te veel had gedronken toen hij achter het stuur was gekropen. “Hij pleegde geen vluchtmisdrijf en gaf zijn fouten ook meteen toe”, aldus zijn raadsman. De jongeman zelf was niet aanwezig, maar politierechter Mireille Schreurs oordeelde dat het toch aangewezen was om de rijgeschiktheid van de man te laten controleren. “Hij moet een dokter bezoeken en mij een attest voorleggen dat hij geen probleem heeft”, klinkt het.

Naast de geschiktheid riskeert de jongeman een boete van 1.600 euro en zes weken rijverbod. Hij zal ook zijn theoretisch of praktische rijbewijs opnieuw moeten afleggen. De zaak wordt voortgezet op 18 november. (KBD)

“Net zijn beste vriend begraven”: Half jaar rijverbod voor dronken gsm’ende chauffeur

J.D. uit Beersel heeft een rijverbod van zes maanden gekregen en een boete nadat hij in november vorig jaar betrapt werd met de gsm achter het stuur in Dilbeek. Bovendien had hij ook nog te veel gedronken.

“Het was een droevige dag voor mijn cliënt”, vertelde zijn advocaat woensdag in de politierechtbank. “Zijn beste vriend en collega sinds jaren werd die dag begraven. Hij heeft dan enkele trappisten gedronken en dat is verkeerd uitgedraaid.”

De man was wellicht nooit betrapt geweest mocht hij aan één van de rode lichten op de Ninoofsesteenweg in Dilbeek zijn gsm niet opgenomen hebben. “Zijn vrouw belde om te vragen waar hij bleef”, legde de advocaat uit. “Hij stond stil aan het licht en vertelde haar dat hij op weg naar huis was.”

Politierechter Johan Van Laethem was niet mals voor de man, die ook aanwezig was. “Het is al de derde keer dat hij voor alcohol verschijnt voor een rechter”, sprak Van Laethem. “Dit is iemand van een verloren generatie waaraan alcoholcampagnes niet besteed zijn.”

De man kreeg een rijverbod van zes maanden en een boete van 1.600 euro waarvan 1.000 euro met uitstel gedurende twee jaar. Hij moet ook medische en psychologische onderzoeken ondergaan. Voor het gsm’en achter het stuur sprak de rechter nog een boete van 160 euro uit en een rijverbod van acht dagen. (BKH)

Man met haast scheldt gezin uit en rijdt over voet fietser

Een koppel en hun zoon uit Minderhout werden vorig jaar het slachtoffer van verkeersagressie in de Boxtelstraat in Hoogstraten. De autobestuurder riskeert een celstraf van acht maanden.

Door de kermis was het druk in de straat. “Mijn cliënten fietsten met drie achter elkaar, maar voor een autobestuurder die niet kon passeren, ging het niet snel genoeg”, vertelt de advocaat van de slachtoffers. Bestuurder J.H. stapte uit zijn wagen en begon van zijn oren te maken tegen het gezin. Na een verbale discussie stapte de man terug in zijn wagen. “Bij het wegrijden is hij over de voet van mijn cliënt gereden. Ook de fiets van zijn vrouw werd aangereden waardoor ze ten val is gekomen.”

De autobestuurder kan gepakt worden met behulp van een ANPR-camera. Hij werd eerder al negen keer veroordeeld door de politierechtbank, en drie keer door de correctionele rechtbank. Dit keer riskeert hij een celstraf van 8 maanden. Zijn advocaat gaat voor de vrijspraak. “Hij had zich rustiger moeten gedragen. Maar toen hij terug vertrok, had hij niet de intentie om die mensen aan te rijden.” Vonnis op 6 december. (JVN)

Rechter neemt rijbewijs af van man die bocht mist met 3,04 promille

Een vijftiger uit het Oost-Vlaamse Lierde heeft zich woensdag moeten verantwoorden in de rechtbank. De man richtte met zijn wagen een ravage aan op de N8 in Brakel nadat hij met 3,04 promille alcohol in zijn bloed rechtdoor reed in een bocht. Het ongeval gebeurde op 30 december 2017 om kwart voor twee ‘s nachts.

De bestuurder was onderweg van Lierde naar Brakel toen hij in een bocht rechtdoor reed. Zijn auto ging over de kop en de bestuurder zat een tijdlang gekneld. Hij liep meerdere breuken en een klaplong op. De politierechter tilt zwaar aan het feit dat de man geïntoxiceerd achter het stuur zat. “In uw geval is dat niet de eerste keer. U wist dus wat de gevolgen konden zijn”, zegt politierechter De Meyer. De bestuurder geeft in de rechtbank toe dat hij zich heeft laten gaan.



“Ik kwam net terug van een week vakantie in Tenerife en heb bezoekjes gebracht aan familie en vrienden. Daar heb ik geklonken op het nieuwe jaar.” Het verslag van een expert wijst uit dat de man niet geschikt is om met een auto te rijden. De rechter legt hem een boete van 1.800 euro en een rijverbod van 53 dagen op. Daarnaast maakt hij toepassing van artikel 42 van de verkeerswet, wat wil zeggen dat de man ongeschikt is verklaard om te rijden. (LDO)