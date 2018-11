Aankondiging Di Rupo zorgt voor tandengeknars bij PS: “Er is de voorbije uren flink gediscussieerd” SVM

30 november 2018

07u00

Bron: Belga 1 De aankondiging van Elio Di Rupo dat hij bij de federale verkiezingen de Kamerlijst voor de PS in Henegouwen trekt, wordt op tandengeknars onthaald binnen zijn partij. Blijkbaar was er over de beslissing geen algemeen akkoord.

De voorbije maanden circuleerde het scenario dat Di Rupo zou deelnemen aan de Europese verkiezingen. Maar gisteravond bevestigde de oud-premier op de RTBF dat hij opkomt voor de Kamer.

Op de zetel van de PS wordt verzekerd dat aan deze aankondiging het nodige overleg is voorafgegaan. In het bijzonder met Paul Magnette, die lange tijd werd opgevoerd als mogelijke lijsttrekker in Henegouwen. Maar verschillende bronnen verklaren dat de aankondiging van Di Rupo toch "een individueel initiatief" was die niet op het partijbureau werd besproken en niet de goedkeuring heeft gekregen van een aantal kopstukken binnen de PS. "De voorbije uren werd er veel gediscussieerd. De aankondiging valt slecht", luidt het.

Magnette

Verschillende PS-mandatarissen hadden graag gezien dat Paul Magnette de topfiguur zou worden bij de verkiezingen van 2019. Hij is nog altijd erg populair in de peilingen. Bovendien menen sommigen dat de recente gemeenteraadsverkiezingen hebben aangetoond dat er nood is aan verandering. Di Rupo is intussen al bijna twintig jaar voorzitter van de PS.

Er is nog veel respect voor de oud-premier. Maar hij krijgt ook kritiek voor enkele maatregelen die hij tijdens de vorige legislatuur nam, meer bepaald rond de werkloosheid. Die zouden het imago van de PS geschaad hebben.