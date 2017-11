Aanhouding verdachten vanaf vandaag tot 48 uur zonder tussenkomst rechter IVI

06u25

Bron: Belga 23 ANP XTRA Vanaf vandaag kunnen verdachten dubbel zo lang aangehouden blijven zonder tussenkomst van een rechter. De veelbesproken verdubbeling van de administratieve aanhoudingstermijn van 24 naar 48 uur verschijnt vandaag in het Staatsblad en treedt ook meteen in werking. Dat bevestigt het kabinet van Justitieminister Koen Geens (CD&V).

De verlenging van de aanhoudingstermijn had heel wat voeten in de aarde. De aanslagen van 22 maart brachten het dossier weer prominent op tafel, maar het duurde uiteindelijk meer dan een jaar om de tweederdemeerderheid te vinden die nodig was voor het sleutelen aan de grondwet. Een initieel geplande verhoging tot 72 uur botste op te veel weerstand, onder meer ook bij de onderzoeksrechters. Het uiteindelijke compromis kreeg kort voor de zomer groen licht van de plenaire Kamer. Vorige maand volgde ook de plenaire Senaat.