Aanhouding drie verdachten bevestigd na gruweldood in chalet in Ardennen TT AW

15 maart 2019

12u24

Bron: Belga 5 De drie verdachten die dinsdag werden opgepakt nadat een Genkenaar dood was teruggevonden in een chalet in Rochefort, blijven aangehouden. Dat heeft de raadkamer beslist. Het gaat om twee twintigers uit Genk en een twintiger uit Peer. Het slachtoffer was vastgebonden, geslagen en op meerdere plaatsen verbrand. De feiten hebben mogelijk met een afrekening in het drugsmilieu te maken. De betrokkenen zouden zich hebben bezig gehouden met een handel in cocaïne.

De Vlaamse eigenaar van een vakantiewoning in de Ardennen vond dinsdagochtend het lichaam van een huurder in zijn gîte, in het dorpje Forzée, deelgemeente van Rochefort. Het gaat om een 33-jarige Genkenaar. “De man bleek met geweld om het leven te zijn gebracht”, zegt het parket. “Op basis van deze feiten vorderde het parket van Namen een gerechtelijk onderzoek.” De feiten hebben mogelijk met een afrekening in het drugsmilieu te maken. De betrokkenen zouden zich beziggehouden hebben met handel in cocaïne.

Maandag al vorderde het parket van Limburg een gerechtelijk onderzoek voor ontvoering. De man zou zaterdag nog gewoon thuis hebben gezeten, toen er plots drie of vier gemaskerde mannen opdaagden in zijn huis in Genk. Hij werd met een hamer op het hoofd geslagen en vastgebonden. De vriend die er bij zat, werd aangemaand te zwijgen. “Of hem zou hetzelfde gebeuren”.



“Al snel was duidelijk dat er een link was tussen de feiten in Rochefort en Genk. Er is overleg geweest tussen beide parketten over de beste manier om dit onderzoek verder te voeren.

Autopsie

Wat er tussen zaterdag en dinsdag precies is gebeurd, is nog onduidelijk en maakt deel uit van het onderzoek. Wel is uit de autopsie gebleken dat het slachtoffer met zwaar geweld om het leven werd gebracht. “Dinsdag werden dan drie verdachten voorgeleid en aangehouden”, aldus het parket. “Het gaat om twee mannen van 25 en 21 uit Genk en één man van 22 uit Peer. Vandaag heeft de raadkamer de aanhoudingen bevestigd.” Het onderzoek zal waarschijnlijk volledig worden verdergezet door het parket van Limburg.