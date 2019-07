Aanhouding drie verdachten aanslagen Brussel met twee maanden verlengd KVDS

11 juli 2019

17u15

Bron: Belga 0 Terrorisme In het kader van het onderzoek naar de terreuraanslagen van 22 maart 2016 in Brussel en Zaventem heeft de Brusselse raadkamer de voorlopige hechtenis van Mohamed Abrini, Ossama Krayem en Hervé Bayingana Muhirwa met twee maanden verlengd. Dat heeft het federaal parket meegedeeld.

Mohammed Abrini is de zogenaamde 'man met het hoedje', de enige terrorist die de aanslagen op Brussels Airport overleefde en wegvluchtte. Osama Krayem - alias Naim Al Hamed - is de tweede man die aanwezig was bij de aanslag in het metrostation Maalbeek. Krayem zou in het metrostation Petillon een kort contact gehad hebben met Khalid El Bakraoui, net voor die zich in Maalbeek opblies.





De Rwandees Hervé Bayingana Muhirwa zou Abrini en Krayem na 22 maart hebben geholpen onder te duiken.

De verdachten kunnen nog in beroep gaan tegen tegen hun verlengde aanhouding. In dat geval verschijnen ze binnen de 15 dagen voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling bij het Hof van beroep in Brussel.