Aanhouding bevestigd van vader uit Luik die per ongeluk op zijn kinderen schoot ADN

27 december 2019

15u38

Bron: Belga 0 De raadkamer heeft de aanhouding bevestigd van de vader die per ongeluk op zijn twee kinderen had geschoten in het Luikse Dison, in de nacht van 20 op 21 december. Dat meldt procureur Gilles de Villers Grand Champs.

De feiten speelden zich af in een woning in het centrum van Dison.

"Het lijkt erop dat drie kinderen die aan het spelen waren in een appartement in Dison een wapen hadden gevonden waarmee ze zich amuseerden. Per ongeluk viel een eerste schot waarbij niemand gewond raakte. De vader van het gezin kwam tussen en nam het wapen en manipuleerde het. Eén schot werd per ongeluk gelost en verwondde twee kinderen die achter elkaar stonden", aldus de procureur.



De vader is aangehouden voor illegaal wapenbezit en onvrijwillige slagen en verwondingen. De twee kinderen, 9 en 12 jaar oud, waren buiten levensgevaar.