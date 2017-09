Aanhouding bevestigd van man (64) verdacht van seksueel misbruik op minderjarigen in Maximilaanpark ADN

18u04

Bron: Belga 0 photo_news De Brusselse raadkamer heeft vandaag de aanhouding bevestigd van Michel D., de 64-jarige man die opgepakt werd omdat hij minderjarige migranten in het Brusselse Maximiliaanpark seksueel zou misbruikt hebben. De advocate van D., meester Aurelie Jonckers, had al aangekondigd dat ze niet om de vrijlating van haar cliënt had gevraagd.

Het onderzoek naar de 64-jarige man begon begin september, toen de lokale politie Brussel Hoofdstad/Elsene van vrijwilligers actief in het Maximiliaanpark bericht kreeg dat een man die zich ook voordeed als vrijwilliger er ongepast seksueel gedrag vertoonde.

Veroordeeld voor gelijkaardige feiten

De man kon vrij snel geïdentificeerd worden als de 64-jarige Michel D., die al gekend was voor gelijkaardige feiten en daar in 2000 nog voor veroordeeld was door de Brusselse correctionele rechtbank.

Het kostte speurders heel wat moeite om een of meerdere slachtoffers te identificeren maar uiteindelijk kon toch minstens één slachtoffer verhoord worden. Vorige week woensdag viel de politie daarop binnen bij Michel D. en arresteerde de man, terwijl er in zijn woning ook een huiszoeking werd uitgevoerd.

D. ontkende de feiten tijdens zijn verhoor maar werd door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst voor aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreigingen op minderjarigen tussen de 16 en 18 jaar oud.