Aanhangwagen meters in de lucht gekatapulteerd bij spectaculair ongeval in Wetteren Didier Verbaere

30 april 2018

16u29

Bron: eigen berichtgeving 48 Bij een zwaar verkeersongeval op de Oosterzelesteenweg in Wetteren zijn deze middag rond 14 uur twee personen gewond geraakt. De chauffeur van een Mercedes moest door de brandweer worden bevrijd. Hij werd met relatief lichte verwondingen overgebracht naar het UZ Gent, samen met zijn passagier.

De Mercedes reed in de richting van de rotonde boven de E40 en kwam frontaal in aanrijding met een zware terreinwagen met aanhangwagen ter hoogte van het kruispunt met het industrieterrein Vantegem en Mariagaard. Door de klap werd de aanhangwagen meters hoog de lucht in gekatapulteerd. Daarbij werd ook een verkeerslicht boven de N42 afgerukt.

Tijdens de interventie ontstond een lange file vanaf Oosterzele en ook op de afrit Wetteren van de E40 stond het verkeer lange tijd stil. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen hoe beide wagens frontaal op elkaar inreden. Omstreeks 16 uur was de weg weer vrijgemaakt.