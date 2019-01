Aangevroren autoruiten: 58 euro boete mvdb

21 januari 2019

09u38

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wie in deze koude dagen het vertikt om de autoruiten voor vertrek ijsvrij te maken, riskeert een boete van 58 euro. In het slechtste geval kan die zelfs oplopen tot 1.375 euro.

Volgens het verkeersreglement moeten zowel de voor- als de achterruit, alle zijruiten en alle spiegels vrij zijn van sneeuw en ijs. Wie de 58 euro boete (onmiddellijke inning) niet betaalt en voor de politierechter wordt gedagvaard, kan het zelfs 1.375 euro kosten.



De boete ligt een pak lager dan in Nederland, daar kan onvoldoende krabben van voor- of achterruit een boete opleveren van 230 euro.



Het meest effectieve trucje om je ruiten ijsvrij te houden is simpel: steek een stuk karton voor je voor- en achterruit. Zorg er wel voor dat het scherm tussen het glas en de ruitenwissers zit, want anders vriezen die vast.