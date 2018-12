Aangescherpte resolutie goedgekeurd: Kamer vraagt regering om migratiepact te tekenen ttr kg

06 december 2018

13u40

Bron: Belga, VTM Nieuws 24 Vandaag werd in de plenaire vergadering van de Kamer gestemd over de resoluties rond het VN-migratiepact die gisteren in commissie al werden goedgekeurd met een wisselmeerderheid. Premier Charles Michel hield er een eerder vage toespraak die niet in goede aarde viel bij de wisselmeerderheid. Die stelde een nieuw amendement op waarin ze expliciet eisen dat de regering het migratiepact goedkeurt. De resolutie werd aangenomen met 107 stemmen voor en 36 tegen.

Er werd ongemeen hard gedebatteerd in de Kamer over het lot van het VN-migratiepact in België. N-VA werd daarbij door zowel meerderheid als oppositie de grond in geboord.



Velen keken ook lang uit naar de uitleg van premier Charles Michel (MR), die ‘s avonds aan het woord kwam, maar zijn verklaring werd door weinigen gesmaakt. De premier hield de kerk in het midden. “Ik ga naar Marrakech”, vertelde hij, maar veel bleef onduidelijk. Zo zei de premier bijvoorbeeld niet of hij het migratiepact in naam van de regering zou goedkeuren en of hij het pact in New York zou ondertekenen.



Door die vage uitspraken besloot de wisselmeerderheid (CD&V, Open Vld, MR, Ecolo-Groen, sp.a en cdH) meteen om een amendement in te dienen. In de tekst wordt de regering gevraagd om het migratiepact goed te keuren. Het amendement werd ‘s avonds goedgekeurd met een grote meerderheid van de stemmen. Het is niet zeker hoe het nu verder moet. Morgen kan het pact eventueel verder besproken worden tijdens de ministerraad.