Aangename temperaturen vandaag, woensdag weer tot 27 graden warm met kans op onweer TT

04 juni 2018

07u48

Bron: Belga, KMI 3 Vanmorgen worden we wakker met een grijs wolkendek, later krijgen we opklaringen in heel het land. Maar in het westen, en vooral aan zee, is de lage bewolking zeer hardnekkig. In het zuidoosten van het land is er kans op een bui. Maxima rond 23 graden in het centrum en 25 graden in de Kempen.

In het centrum kan de zon relatief snel tevoorschijn komen, maar meer naar het westen is de lage bewolking hardnekkiger en in de kuststreek kan het zelfs de ganse dag grijs blijven.

Komende nacht worden de lage wolken opnieuw talrijker vanuit de kuststreek. Het kan weer nevelig worden en op sommige plaatsen zijn mistbanken mogelijk. Op de hoogten blijft het echter licht bewolkt. De minima liggen tussen 11 en 16 graden. Er waait een matige wind uit noord tot noordoost.

Morgen kunnen lage wolken, nevel en mistbanken vrij hardnekkig zijn, vooral in het westen van het land. Nadien vormen er zich (brede) opklaringen. Vooral in het zuidoosten van het land is er kans op enkele buien. De maxima liggen tussen 19 graden aan de kust en op de hoogten, en 25 graden in Vlaanderen. De wind waait matig uit noord tot noordoost.

Woensdag nemen de bewolking en daarna de kans op buien toe vanaf de Franse grens. De buien kunnen gepaard gaan met onweer. De maxima liggen tussen 21 graden aan zee en 27 graden in de Kempen. Er waait een zwakke tot soms matige wind uit oost tot noordoost.

Van donderdag tot zondag blijft ons weer warm en wisselvallig met afwisselend zonnige perioden, wolken en (onweers)buien. De maxima liggen rond 25 graden in het centrum. Tijdens het weekend wordt het wat minder warm en neemt de buienintensiteit af.

