Aandeel van twintigers en dertigers stijgt in aantal nieuwe besmettingen: "Dit moet nauwkeurig opgevolgd worden"

27 juni 2020

13u06

Bron: 7sur7, VTM NIEUWS 64 Uit de cijfers die Sciensano de afgelopen dagen publiceerde, blijkt dat het aandeel van jongere personen in de nieuwe bevestigde besmettingen stijgt. “Dit moet nauwkeurig opgevolgd worden”, schrijft ook viroloog Marc Van Ranst op Twitter.



Volgens de grafieken van Sciensano was er de laatste 14 dagen sprake van een lichte stijging van het aantal nieuwe bevestigde gevallen. En het aandeel van de leeftijdscategorieën 20- tot 29-jarigen en 30- tot 39-jarigen stijgt daarin. Dat merkt ook Marc Van Ranst op, die waarschuwt dat deze trend nauwkeurig opgevolgd moet worden. “Heel wat jonge mensen volgen de regels heel wat minder dan vroeger", zegt Van Ranst nog bij VTM NIEUWS. “Er zijn ook heel wat versoepelingen dus dat is begrijpelijk, maar een aantal van de basisregels moeten, beter dan nu, opgevolgd worden."

Het aantal nieuwe bevestigde gevallen (op 14 dagen tijd) blijft toch wel aanzienlijk. En het aandeel van de 20j-29j en 30j-39j in de nieuwe bevestigde gevallen is de laatste weken toch wel wat gestegen. Dit moet nauwkeurig opgevolgd worden. pic.twitter.com/GDJhSEcXsv Marc Van Ranst(@ vanranstmarc) link

Volgens interfederaal woordvoerder Yves Van Laethem moeten we ons niet meteen zorgen maken. Hij somt verschillende mogelijkheden op die de trend kunnen verklaren. De uit de hand gelopen bijeenkomsten in onder meer Brussel, horen daar volgens hem niet bij. Wél zijn oudere personen volgens Van Laethem nog steeds voorzichtiger dan jongeren: “Ze respecteren bijna alle maatregelen. En in de woonzorgcentra is de situatie nog beter.” Daarbij worden er voornamelijk testen uitgevoerd in het ziekenhuis, en minder in rusthuizen. Daardoor blijven besmettingen bij oudere personen misschien wel onder de radar.



Ook over de lichte stijging van het aantal besmettingen maakt van Laethem zich niet meteen zorgen. “Zolang de Belgen de maatregelen blijven respecteren tijdens de zomervakantie, hoeven ze zich geen zorgen te maken”, besluit Van Laethem.

Herbekijk het studiogesprek met viroloog Marc Van Ranst over de stijgende trend in het aantal besmettingen en het aandeel van jongeren:



