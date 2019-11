Aan de vuilnisophalers: bedankt voor jullie inzet FT

21 november 2019

08u59 2

Dagelijks honderden vuilniszakken. Sommige zo zwaar dat ze nauwelijks op te tillen zijn. De meeste met een geurtje - van aangekoekte etenswaren, een vieze kattenbak, een paar volle luiers. Vuilnismannen en -vrouwen halen ze in alle vroegte op, als het buiten nog donker is en het vriest aan de grond. Of als de zon hoog aan de hemel staat en de temperatuur tot 35 graden stijgt.

Wat vuilnismannen doen is eigenlijk de schoonste job: ze laten onze stoep netjes achter, maken ons berghok leeg, ontdoen ons van viezigheid. Toch kregen bijna negen op de tien het afgelopen jaar een scheef woord, een verwijt, een beledigend gebaar en heel af en toe een mep voor dat werk. Tijdens de Week van de Afvalophaler vragen ze respect. En dat hebben deze Vlamingen onthouden: ze strikten hun vuilnis en schreven er wat lieve woorden op. Sommigen mochten de wagen op met een cola en een koek. Keep up the good work.