Aalter meet de schade op na wolkbreuk: 79 liter neerslag per vierkante meter TK

25 mei 2018

12u13

Bron: Belga 3 In Aalter is de brandweer de laatste kelders van woningen aan het leegpompen na de uitzonderlijke wateroverlast van gisterenavond. "De ondergelopen tunnels zijn vrijgemaakt en het aantal woningen waar water binnen raakte, is gelukkig beperkt", zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste. In het meetstation van Meigem, een deelgemeente van Deinze die grenst aan Aalter, werd donderdag 79 liter neerslag per vierkante meter gemeten.

Het KMI heeft nog niet alle cijfers van de meetstations binnen en gegevens voor het Oost-Vlaamse Aalter zelf zijn er (nog) niet. Maar in het nabije Meigem viel 79 liter per vierkante meter uit de hemel van donderdag tot vrijdagochtend. Die neerslag viel tijdens de bewuste onweders en het cijfer lijkt sterk representatief voor Aalter, aldus Denehauw. In het centrum van Aalter hadden alle toegangswegen te maken met wateroverlast, maar de situatie is nu onder controle. Ook de tunnels van het treinstation zijn leeggepompt.

"De tunnels voor voetgangers en de tunnel voor auto's werden deze morgen (vrijdagochtend, ndr) vrijgemaakt en gereinigd. Dat heeft heel wat tijd in beslag genomen. De brandweer is nu de laatste kelders van woningen aan het leegpompen. Het aantal woningen waar water binnen raakte, is gelukkig beperkt. Eén woning met een plat dak had het wel begeven, en daar is de grootste schade. Een totaal overzicht hebben we nog niet", aldus burgemeester Hoste.

Ook de werken aan het op- en afrittencomplex van de E40 in Aalter werden getroffen door de wolkbreuk. De bouwputten worden daar leeggepompt en de werken zullen vermoedelijk wat vertraging oplopen.

Zeer plaatselijk

Het meetstation op de luchthaven van Zaventem registreerde dan weer 51 liter per vierkante meter. In Zwalm in het zuiden van Oost-Vlaanderen was dat 37 liter en in Rutten (Tongeren) 36 liter. In het Vlaams-Brabantse Kapelle-op-den-Bos gaat het om 24 liter. Het gaat telkens om regio's waar er wateroverlast was.

Uitzonderlijk zijn de onweders niet, zegt Denehauw. Dit kan een paar keer per jaar voorvallen, klinkt het. En bij het KMI in Ukkel zelf viel bijvoorbeeld weinig neerslag gisteren. In de maand mei viel tot dan toe maar 12,7 liter per vierkante meter, of 0,6 meer dan daags tevoren. Gemiddeld staat de teller op de 24e op 66,5 liter. "Daaraan zie je dat de onweders zeer plaatselijk zijn", besluit de weerman.