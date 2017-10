Aalter en Knesselare fuseren tot 'Aalter'

mvdb

23u36

Bron: Belga

BELGA Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem (CD&V), titelvoerend burgemeester van Aalter.

De gemeenteraden van Aalter en Knesselare hebben vanavond het fusieakkoord goedgekeurd dat vanaf 1 januari 2019 de nieuwe fusiegemeente 'Aalter' in het leven roept. Aalter-Knesselare is de tweede gemeentefusie van Vlaanderen en de eerste in Oost-Vlaanderen sinds het fusiedecreet van 2016. De nieuwe gemeente zal 30.000 inwoners tellen.