Aalsterse schooldirectrice ontslagen nadat ze "geld voor kansarme kinderen zelf gebruikte" Rutger Lievens kv

28 mei 2018

17u23

Bron: eigen berichtgeving 468 De schooldirectrice van buitengewone secundaire school IBSO De Horizon in Aalst is ontslagen, nadat leerkrachten van de school haar beschuldigd hadden van fraude. De bal ging in juli 2017 aan het rollen nadat 27 leerkrachten en (ex-)personeelsleden van de school een vijf pagina’s tellende anonieme brief stuurden naar onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) en Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO!-onderwijs om de fraude aan te klagen.

In hun brief meldden de personeelsleden dat directrice Anja D.B. geld van het schoolfonds voor kansarme kinderen gebruikte voor persoonlijke aankopen. De leerkrachten verzamelden bewijzen, zoals facturen van cava, designlampen, een nieuwe iPhone voor de directrice, een laptop voor haar zoon en dure tassen voor leerkrachten.

De Aalsterse schooldirectrice ontkende noemde de aantijgingen vorig jaar de "zoveelste (ongegronde) klacht door enkele (voormalige) personeelsleden die haar persoon en reputatie trachten te bekladden".

Anja D.B. , die deel uitmaakt van de socialistische scheurlijst SD&P en zetelt in de Aalsterse OCMW-raad, werd in december preventief geschorst en er werd een tuchtprocedure tegen de vrouw opgestart. Het ontslag dat daarop volgde, vocht ze aan bij het GO!, maar de Kamer van Beroep van het GO! bevestigde het ontslag nu. Ze kan wel nog naar de Raad van State stappen.