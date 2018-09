Aalsterse N-VA-kandidaat Stijn Everaert zet stap opzij Jong N-VA-leden zetten lidmaatschap Schild & Vrienden stop Bruno Struys TT

06 september 2018

10u52

Bron: De Morgen, eigen berichtgeving 27 "Iedere Jong N-VA'er die lid was van Schild & Vrienden stapt uit die beweging." Dat zegt Stijn Everaert, die voor N-VA zou opkomen bij de gemeenteraadsverkiezingen in Aalst, aan De Morgen. N-VA Aalst zegt in een mededeling bovendien dat Everaert niet meer zal opkomen op 14 oktober.

De veelbesproken Pano-reportage van gisteren had het ook over een lid van Schild & Vrienden dat opkomt bij de verkiezingen voor N-VA in Aalst. Stijn Everaert heeft deze ochtend een bericht op Facebook geplaatst, dat ondertussen gedeeld wordt op sociale media.

Daarin excuseert hij zich. "De genoemde Aalstenaar in Pano ben ik helaas. (...) Het is nooit mijn bedoeling geweest om onze jongerenpartij of moederpartij te schaden."



Hij distantieert zich echter ook van de racistische memes uit de reportage, waarvan hij er bij Schild & Vrienden naar eigen zeggen "nauwelijks iets gezien" heeft en noemt de reportage meermaals "framing." "Ik wil graag uw goede wil vragen. Voor iedere Jong N-VA'er die lid was van S&V (we zijn er allen nu uitgestapt, uiteraard). Niemand van ons is racistisch."

Stap opzij

N-VA Aalst laat bovendien weten dat de partij zich "volledig distantieert van de ‘memes’ en ranzige beelden die in de Pano-reportage over ‘Schild en Vrienden’ te zien waren". "De kandidaten die een Facebook-link hebben, verbreken deze. Een facebook-vriendschap betekent overigens niet dat men het eens is met ‘memes’ die in andere, geheime groepen worden gepost", klinkt het in een mededeling.

N-VA kondigt aan dat Everaert ook zelf een stap opzij zet bij lokale afdeling. "Ik veroordeel elke vorm van racisme en verdedig de inclusieve lijn van de N-VA", citeert de mededeling de kandidaat die op de 22ste plaats stond. "De framing binnen de reportage is zo groot dat ik dit niet uitgelegd krijg. Ik zet een stap opzij van de lijst omdat ik absoluut niet wens dat ons lokaal project van de N-VA met haar sterke programma en beleid onder leiding van onze burgemeester en schepenen in gevaar komt."

N-VA Aalst neemt akte van de beslissing. De plaats op de lijst wordt ingevuld door de 19-jarige Brecht Moens uit Moorsel.

Interne kwestie

Everaert bevestigt aan De Morgen dat alle Jong N-VA'ers die bij Schild & Vrienden zaten hun lidmaatschap bij die beweging stopzetten. Verder wil hij geen commentaar geven, op wat volgens hem een interne kwestie is. De voorzitter van Jong N-VA kon voorlopig niet bereikt worden.

Everaert is een 21-jarige student die bij de gemeenteraadsverkiezingen op plaats 22 staat voor N-VA in Aalst. Ook N-VA Aalst was voorlopig niet bereikbaar.