Aalsterse carnavalisten moeten 724.000 euro op tafel leggen voor afgebrande loods Burgemeester vraagt verzekeraar AXA om redelijkheid

21u32

Bron: Belga 3 Florian Van Eenoo photonews In 2016 brak er ook een brand uit in de loodsen aan het Hoveniersplein in Aalst waar de wagens gemaakt worden. Burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) van Aalst gaat rond de tafel zitten met leden van de Aalsterse carnavalsgroep Geloeif Mè Goed (GMG) en verzekeringsmaatschappij AXA. De carnavalisten moeten samen 723.930,63 euro neertellen omdat hun praalwagen in 2004 in brand schoot in een loods. Een lager bedrag dan eerder werd opgeëist, maar D'Haese wil dat de verzekeringsmaatschappij de hoofdsom verlaagt.

Axa zou van D'Haese nog een deel van dat bedrag moeten doen. "Dat moet kunnen voor een verzekeringsmaatschappij die in het laatste boekjaar 356 miljoen euro winst heeft gemaakt", zegt D'Haese. "Het kan voor de slachtoffers een andere kerst worden als dit definitief geregeld wordt." De getroffen carnavalisten werkten als vrijwilliger in een tijdelijke vereniging en niet in een vzw, wat niet verzekerd blijkt. "De maatschappij Axa heeft op dat onderdeel van de verzekeringsmarkt nochtans 2,1 miljard euro premies geïnd", beklemtoont D'Haese. "Ik vind dat we daar eens over moeten spreken."

Ook het stadsbestuur van Aalst zal de getroffen carnavalisten helpen en 10 procent van hun schuld bijpassen. Enerzijds om de leden van Geloeif Mè Goed te steunen, maar ook in de hoop een solidariteitsgolf op gang te brengen.

Het idee om een crowdfunding te organiseren ligt op tafel. Daarover - en over de rol die de stad daarin wil opnemen - worden volgende week knopen doorgehakt.