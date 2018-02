Aalstenaar krijgt maximumstraf - 20 jaar cel - voor moordpoging op ex Jeffrey Dujardin

16 februari 2018

14u02

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 0 Het hof van beroep in Gent heeft een 35-jarige man uit Aalst veroordeeld tot 20 jaar cel voor de moordpoging op zijn ex-vriendin. Op 23 oktober 2015 vuurde hij driemaal van dichtbij op de vrouw op haar oprit in Geraardsbergen. De rechtbank van Oudenaarde veroordeelde hem tot de maximumstraf van 20 jaar. In beroep hoopte hij op een lichtere straf, maar het hof van beroep behield de straf.

Adem A. en het slachtoffer Christine D. hadden tussen maart 2014 en oktober 2015 een relatie, waarbij A. inwoonde bij haar in Geraardsbergen. Op 14 oktober verbrak de vrouw de relatie en zette A. aan de deur. De week nadien bleef hij haar bestoken met sms'jes en telefoons om zijn spullen in het huis terug te krijgen.

Levensgevaarlijk gewond

Op 23 oktober trok hij dan gewapend naar haar huis en wachtte haar 's avonds op in de struiken. Toen de vrouw aankwam, trok hij onmiddellijk zijn wapen en vuurde eenmaal. De vrouw reed verschrikt achteruit en A. vuurde nog tweemaal. Een kogel raakte de vrouw in de zij en boorde zich in het lichaam. Ze raakte levensgevaarlijk gewond, maar overleefde uiteindelijk.

A. kreeg van de rechter in Oudenaarde de maximumstraf van 20 jaar voor poging tot moord. Zijn advocate betwistte in beroep de intentie tot doden. "Hij was enkel naar daar gegaan om haar schrik aan te jagen en zijn spullen terug te krijgen." Het openbaar ministerie vond dat een vreemde stelling. "Men heeft drie keer van zeer dichtbij geschoten, maar niet om te doden?" Bovendien vielen drie andere kogels op de grond.

Adem A. had vooraf aangekondigd dat hij de vrouw zou vermoorden. "Maar ik zat in een depressie, ik was mezelf niet."

Het hof van beroep in Gent oordeelde, net als de rechtbank van Oudenaarde, dat de man wel degelijk de intentie had tot doden, met een vooraf beraamd plan. Voor de moordpoging en de bedreigingen zag het hof dan ook geen ruimte voor mildering van de straf en bevestigde daarom de twintig jaar cel.