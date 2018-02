Aalst zet zich schrap voor carnaval kv

Bron: Belga 0 In Aalst zal de traditionele carnavalstoet vanmiddag drie dagen feestelijkheden in de Ajuinstad inluiden. Het is het eerste carnaval nadat het dreigingsniveau eerder dit jaar is verlaagd, maar het stadsbestuur heeft toch bijkomende maatregelen getroffen. "Er worden 90 betonblokken geplaatst en er worden ook ruim 750 agenten ingezet zoals vorig jaar. We blijven alert", aldus burgemeester Christoph D'Haese (N-VA).

Zowat 189 losse groepen en 75 vaste groepen, samen enkele duizenden deelnemers, verzamelen vanaf 12u45 aan de Nieuwbrugstraat voor een traject van zowat 7 km. Er zijn dit jaar iets minder carnavalsgroepen ingeschreven dan vorig jaar, nadat het stadsbestuur in juni 2017 maatregelen nam om de versnippering in de stoet tegen te gaan. In totaal worden zondag meer dan 80.000 feestvierders verwacht.

Prins Carnaval

Prins Carnaval is dit jaar de 24-jarige Alex De Kegel, de eerste prins carnaval van Aalst met een beperking. Hij is de spreekwoordelijke ceremoniemeester van het feestgebeuren en trekt de stoet op gang die omstreeks 14u50 op de Grote Markt passeert, waar prominenten en politici zich van hun sportiefste kant tonen. De carnavalstoet zal naar jaarlijkse gewoonte de draak steken met hooggeplaatsten uit de nationale en internationale actualiteit.

Een jury kiest de origineelste wagens en reikt een 'Peper&Zout-trofee' uit, inclusief geldprijs. Die trofee wordt uitgereikt op carnavalsmaandag, tijdens de prijsuitreiking in de Florahallen. Maar niet enkel in de stoet gaat men verkleed, al dan niet als 'voil jeanet'. Ook agenten die toekijken op de naleving van de regels rond alcoholverkoop zullen zich de komende dagen verkleden.

Medisch interventieplan

Voor de tweede keer op rij voorziet Aalst ook in een eigen 'medisch interventieplan terreur' tijdens Aalst Carnaval. Daarin wordt de operatiecapaciteit in Aalsterse ziekenhuizen stevig opgevoerd en worden afspraken gemaakt met ziekenhuizen in een straal van 30 kilometer.

Openbaarvervoersmaatschappij De Lijn zet dan weer extra bussen in en voorziet nachtbussen. Voor carnavalisten die met de auto afzakken zijn parkeerterreinen voorzien rond de stad. Daar vertrekken dan weer pendelbussen richting het centrum.