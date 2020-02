Aalst verbiedt geen controversiële praalwagens in maandagstoet HAA

24 februari 2020

13u40

Bron: Belga 1 Aalst zal geen controversiële praalwagens verbieden in de carnavalsstoet die om 13.30 uur van start gaat. De maandagstoet wordt gelopen op een verkort traject en de groepen zijn niet meer gebonden aan de numerieke volgorde van hun volgnummer in de zondagstoet.

Er is opnieuw internationale verontwaardiging over enkele Joodse karikaturen die in de stoet van zondag zijn opgedoken. Het stadsbestuur grijpt echter niet in en zal geen praalwagens uit de stoet halen die vandaag uitrijdt.

Gisteren heeft de politie wel de identiteit genoteerd van carnavalisten die mogelijk een lijn hadden overschreden. Dat is geen proces-verbaal, maar eerder een manier om bij eventuele klachten een juiste identificatie mogelijk te maken. Die identificatie zal ook vandaag gebeuren.

Naast de carnavalsstoet staat vandaag om 14 uur ook de bezemdans en de bezemworp van de Aalsterse Gilles op het programma, net als de ajuinworp.

