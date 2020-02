Aalst Carnaval komt eraan, Belgische experts waarschuwen: "Toon Joodse clichés niet in de media” “Die beelden zijn niet onschuldig en leiden tot meer anti-Joodse gevoelens” HAA

18 februari 2020

06u41

Bron: Belga 12 Aalst Carnaval Gebruik beelden van carnavalswagens met Joodse karikaturen liever niet. Dat is de opmerkelijke oproep aan de media van drie proffen gespecialiseerd in antisemitisme in een opiniestuk in De Morgen. Volgend weekend viert Aalst carnaval: alvast een carnavalsgroep zal de gecontesteerde Joodse carnavalsfiguren opnieuw op haar praalwagen zetten.

De onderzoekers wijzen op de mogelijke gevaren van zulke karikaturen. “Als onderzoekers over antisemitisme aan onze Vlaamse universiteiten moeten wij erop wijzen dat de in Aalst getoonde karikaturen (...) in het verleden hun gevaarlijk karakter hebben bewezen", schrijven de professoren Vivian Liska (UAntwerpen), Didier Pollefeyt (KU Leuven) en Klaas Smelik (UGent) in een opiniestuk.



Het trio spreekt met gezag: Liska is hoofd van het Instituut Joodse Studies, Pollefeyt is professor theologie en hoofd van het Centrum voor Vredesethiek, en Smelik is ereprofessor Hebreeuws Jodendom.

De drie proffen roepen de nationale en internationale pers op om de beelden niet meer te gebruiken of toch op zijn minst te voorzien van de juiste historische duiding. "Die antisemitische beelden zijn wereldwijd verspreid via pers en sociale media", zegt Smelik. "Zo geraken ze steeds meer verankerd in de voorstellingswereld van mensen, al dan niet zonder commentaar.”





Een oproep tot censuur? Pollefeyt ontkent: "Zoiets verbieden heeft weinig zin. Maar het is niet evident om deze beelden te gebruiken. Ze resoneren naar eeuwenoude karikaturen en ja, die zijn antisemitisch, in welke context je die ook plaatst." Die beelden zijn dus niet onschuldig en leiden tot meer anti-Joodse gevoelens, zegt Pollefeyt.