Aalst Carnaval dreigt te verdwijnen van Unesco-lijst door Joodse praalwagen kg

22 maart 2019

14u48

Bron: Belga 0 Aalst Carnaval verdwijnt mogelijk van de Unesco-lijst voor immaterieel erfgoed na de ophef rond een karikaturale praalwagen van de carnavalsvereniging de Vismooil’n. Dat heeft de organisatie van de Verenigde Naties vandaag bekendgemaakt. De beslissing valt in december.

Het onderwerp komt aan bod bij de vergadering van het intergouvernementeel comité voor de borging van het immaterieel cultureel erfgoed, dat van 9 tot 14 december samenzit in Colombia. De beslissing om het onderwerp op de agenda te zetten werd unaniem genomen en komt er op vraag van het secretariaat van Unesco.



De VN-erfgoedorganisatie Unesco veroordeelde begin deze maand nog de veelbesproken praalwagen met Joodse karikaturen op Aalst Carnaval als “racistische en antisemitische voorstellingen”. In een persbericht op de website riep de organisatie de Belgische overheid toen op om te reageren.



Aalst Carnaval is sinds 2010 erkend als als immaterieel cultureel erfgoed.

