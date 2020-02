Aalst Carnaval: al vaker commotie mvdb

21 februari 2020

20u04 1 De commotie over de praalwagen met poppen waar Joden karikaturaal werden afgebeeld, hangt als een zwaard van Damocles boven editie 2020 van Aalst Carnaval. Bijna dertig buitenlandse cameraploegen zakken naar de Ajuinenstad af om verslag uit te brengen. De politiek houdt de adem in. Aalst Carnaval belandde in 2013 al in een internationale mediastorm na de SS-uniformen van Eftepie. Het evenement lokt dagenlang tienduizenden feestvierders en de drank vloeit rijkelijk. Het overgrote deel van de feestgangers viert voorbeeldig, maar rekening houdend met de massa is het niet verwonderlijk dat er soms een incident valt te rapporteren. Dit ondanks de grote inzet van politie en hulpdiensten. Een overzicht van de afgelopen jaren, al dan niet carnaval-gerelateerd:

2019: sinds 14 december 2019 maakt Aalst Carnaval niet langer deelt uit van de Representatieve Lijst van het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid opgesteld door de Unesco. Het VN-orgaan deed dit nooit eerder. Omdat de schrapping al even in de lucht hing, besliste Aalsters burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) al om de eer aan zichzelf te houden en de erkenning ‘terug te geven’, maar ook dat was nooit eerder gebeurd en het weerhield Unesco er niet van om zélf te oordelen. Alles draaide rond de Vismooil’n-praalwagen met de Joodse karikaturen.

2018: Een carnavalist uit Halle komt in het ijskoude water van de Dender terecht en wordt enkele uren later dood teruggevonden. Het leidt ertoe dat een jaar later de scheepvaartpolitie voor het eerst uitvaart om vanop de Dender een oogje in het zeil te houden.

2015: Fabrice A. (43) wordt opgepakt voor de moord op zijn vrouw Sofie D’Hondt (38). Ze werd op 17 februari 2015 dood teruggevonden in een Aalsterse garagebox door enkele carnavalisten. Volgens het gerecht is het bewezen dat de veertiger zijn partner in het feestgedruis met voorbedachten rade meelokte naar een verlaten binnenplaats om haar te vermoorden. Reden was het nakende vertrek van de vrouw, na een lange periode vol echtelijke twisten. A. bleef in de rechtszaal volhouden dat hij D’Hondt ombracht in een opwelling. Hij kreeg in juni 2018 24 jaar cel.

2015: een twintiger uit Erpe-Mere misbruikte een jonge vrouw, vooraleer hij haar de weg naar het treinstation wees. De jonge vrouw was haar vrienden uit het oog verloren. T.M. wandelde met haar mee, maar drong onderweg steeds harder aan op seks. In het donkere doodlopende straat moest de studente hem oraal bevredigen. T.M. bleef volhouden dat hij haar niet gedwongen had. Hij krijgt een jaar later in beroep opnieuw drie jaar, waarvan de helft met uitstel.

2013: De Unesco reageert furieus na de carnavalsstoet van 2013. De toenmalige directeur-generaal was diep verontwaardigd over een nagemaakte nazi-treinwagon waarop officieren in SS-uniformen pret maakten en champagne dronken op populaire Duitse deuntjes. Onder de noemer ‘SS-VA - Deportause van Franstooligen’ nam de carnavalsgroep Eftepie het beleid van de N-VA op de korrel. “Zelf veroordelen we antisemitische uitlatingen”, beklemtoonde een lid van de carnavalsgroep. “Maar blijkbaar hebben we een gevoelige snaar geraakt. Carnaval draait om vrije meningsuiting en soms worden mensen door humor gekwetst.” Aalst Carnaval trad in 2010 toe tot de Unesco.

2012: De afsluiter toont aan dat Aalst Carnaval een haast uniek feest is én blijft. Acht jaar geleden verkleedde toenmalig burgemeester Ilse Uyttersprot (CD&V) zich als torenvrouw Rapunzel, een vette knipoog naar het in het geniep opgenomen filmpje waarop te zien is hoe Uyttersprot bovenop een toren in Spanje seks had met haar vriend. Het filmpje ging de halve wereld rond.