AA Gent slaat terug: "Zonder intense samenwerking met overheid kan in België geen stadion gebouwd worden"

19 januari 2018

Bron: Belga 3 Een intense samenwerking tussen een stadsbestuur en een voetbalclub is noodzakelijk om de bouw van een stadion tot een goed einde te brengen. Dat hebben het Gentse stadsbestuur en de voetbalclub AA Gent benadrukt tijdens een persconferentie waarin ze de beschuldigingen in het boek 'De Illegale Ghelamco Arena' tegenspraken.

AA Gent en het stadsbestuur wilden vandaag openheid gegeven over het dossier van de Ghelamco Arena, het voetbalstadion van AA Gent. In de perszaal van het stadion werden een veertigtal dikke ringmappen met notariële aktes, verslagen van raden van bestuur, oprichtingsstatuten, jaarrekeningen en dergelijke ter beschikking gesteld.

Het initiatief komt er naar aanleiding van het boek 'De Illegale Ghelamco Arena' van Ignace Vandewalle. Daarin worden vragen gesteld bij de manier waarop het stadion tot stand is gekomen. Onder meer de nauwe banden tussen het stadsbestuur en de voetbalclub worden aangeklaagd. Maar zowel de club als de stad stelt dat de wetgeving op geen enkel moment overtreden werd. Die goede verstandhouding is net een noodzakelijke voorwaarde om een stadiondossier tot een goed einde te brengen, klinkt het.

"Enige club in 40 jaar"

"Er zal in België geen nieuw stadion komen als er geen intense samenwerking is met de overheid", zegt AA Gent-voorzitter Ivan De Witte. Hij beklemtoont dat Gent de enige Belgische voetbalclub is die er de voorbije veertig jaar in slaagde om een nieuw stadion neer te poten.

Ook Christophe Peeters, de Gentse schepen van Financiën, verdedigde de tussenkomst van de overheid. "De auteur is van mening dat de overheid geen rol te spelen heeft in sport. Dat we daarover van mening verschillen, maakt de Ghelamco Arena nog niet illegaal", zegt Peeters. Hij benadrukt daarbij de sociale rol die een voetbalclub ook speelt. "Bovendien investeren we ook in andere vormen van sportinfrastructuur, zoals zwembaden, sporthallen en atletiekpistes."

"Niet cadeau gegeven"

Hij wijst daarnaast nog op het feit dat de club jaarlijks meer dan 800.000 euro aan de stad Gent betaalt voor het gebruik van de Ghelamco Arena. "Het stadion is eigendom van de stad. We hebben dit dus niet cadeau gegeven aan de club", aldus Peeters.

Paul Gheysens, de CEO van bouwonderneming Ghelamco, verdedigde zich ook tegen de insinuaties dat hij het project zo goed als "cadeau" had gekregen. "We hebben 16,77 miljoen betaald voor de grond. En dat voor een project dat toen door velen 'twijfelachtig' genoemd werd", klonk het. "Uiteindelijk heeft de bouw ons dik 100 miljoen euro gekost."

"Politiek boek"

Tijdens de persconferentie werd ook meermaals de werkwijze van Ignace Vandewalle, de auteur van het boek, in twijfel getrokken. "Hij heeft op geen enkel moment contact opgenomen met de stad en blijkbaar ook niet met de club om de oorspronkelijke documenten op te vragen", zegt Christophe Peeters. Burgemeester Daniël Termont had het dan weer over een "politiek boek" dat als doel heeft om het stadsbestuur te schaden.

"De auteur beweert dat hij een verbetering van de voetbalsituatie nastreeft. In dat geval had hij beter een beeld gegeven van het volledige landschap in plaats van zijn pijlen te richten naar één enkele club", besluit De Witte.