A8 Halle twee nachten afgesloten voor werken

05 september 2018

09u42

Bron: Belga 0 De snelweg A8 (E429) tussen Halle en Doornik gaat vandaag en morgen 6 september tussen 20 uur en 6 uur dicht voor onderhoudswerken. Dat meldt het Agentschap Wegen en Verkeer woensdag.

De snelweg zal telkens de gehele duur van de werken afgesloten worden, telkens in één rijrichting tussen de op- en afrittencomplexen van Halle (nr. 22) en Tubeke (nr. 23). Vanavond wordt gewerkt in de rijrichting Doornik/Rijsel, morgenavond in de rijrichting Brussel. Het verkeer zal tijdens de werken omgeleid worden via de Edingensesteenweg (N7) en de Hondzochtsesteenweg (N224).

