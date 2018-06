A12 wordt volwaardige snelweg: kruispunten in Londerzeel en Aartselaar worden vervangen door op- en afritten

26 juni 2018

Bron: Belga

De A12 wordt over een aantal jaar omgebouwd tot een volwaardige autosnelweg. Ter hoogte van Londerzeel en Aartselaar wordt de weg er lokaal ingegraven en worden kruispunten vervangen door compacte op- en afrittencomplexen. Dat laat minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) weten. De werken in Londerzeel starten in 2021, in Aartselaar wordt gemikt op 2022.