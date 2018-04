A12 volledig versperd richting Brussel na ongeval in Wilrijk

Update #A12 Ongeval in Wilrijk richting Brussel. Tussen het Viaduct Wilrijk en het kruispunt met de Atomiumlaan is de weg versperd. Het verkeer moet over de N177 omrijden. Van Antwerpen naar Brussel rij je best via de E19. https://t.co/DyQMrYjadx

Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum)