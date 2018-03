A12 richting Gent weer vrij na zwaar ongeval met drie trucks in Ekeren lva

10 maart 2018

00u37

Bron: Belga 1 De rijbaan is vrijdagnacht weer vrijgemaakt in de bocht van de A12 naar de Antwerpse ring richting Gent, ter hoogte van Ekeren. Dat meldt de federale politie via zijn website. De rijbaan was er sinds 22.15 uur volledig versperd na een ongeval met drie vrachtwagens en een personenwagen.

Vrijdagavond kwamen drie vrachtwagens en een personenwagen met elkaar in aanrijding in de bocht naar de Antwerpse ring richting Gent. Een van de vrachtwagens was op zijn zij beland en het takelen verliep daardoor moeizaam.

Er vielen wel slechts twee lichtgewonden.