A12 richting Brussel weer open na ongeval met vrachtwagens PLA

25 oktober 2018

07u01 0 De A12 van Antwerpen naar Brussel is een tijdlang volledig versperd geweest door een ongeval met meerdere vrachtwagens in Wilrijk. Er zijn drie gewonden gevallen. Rond 8.40 uur kon de Antwerpse brandweer de weg weer vrijgeven.

Twee vrachtwagens botsten op elkaar aan het kruispunt ter hoogte van Pizza Hut. Eén chauffeur zat gekneld in zijn stuurhut en moest door de brandweer worden bevrijd. Er zijn drie mensen gewond geraakt. Een persoon raakte zwaargewond, maar zou niet in levensgevaar verkeren.

Een van de vrachtwagens was geladen met plastic korrels, die door het ongeval uit de laadbak liepen. De weg is intussen wel vrijgegeven, maar de verkeershinder is nog niet volledig opgelost. De parallelle weg naast de A12, de N177, was wel nog open voor het verkeer, maar omdat auto’s daar ter hoogte van het ongeval niet linksaf kunnen, stropt het verkeer daar ook. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt bestuurders aan om via de E19 naar Brussel te rijden.

#A12 Ongeval thv Wilrijk richting Brussel. De weg is versperd. Volg omleiding: pic.twitter.com/TSWDcXft3P Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link