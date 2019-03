A12 richting Brussel volledig versperd na aanrijding in Aartselaar: voetganger overleden

kv aw

06 maart 2019

06u56

Bron: Belga

0

Op de A12 van Antwerpen naar Brussel is vanochtend omstreeks 5.45 uur een ernstig ongeval gebeurd ter hoogte van Aartselaar. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum. Volgens de federale politie is er een voetganger aangereden tijdens het oversteken en is het slachtoffer ter plaatse overleden. De weg is er volledig versperd. Het verkeer kan alleen nog door langs de parallelweg N177 (Boomsesteenweg).