A12 richting Brussel volledig versperd door ongeval in Boom: "Neem de E19" Marc De Roeck HA

17 augustus 2018

06u50

Bron: VRT, Vlaams Verkeerscentrum, eigen berichtgeving, Belga 40 De A12 is vanochtend ter hoogte van Boom omstreeks 6 uur volledig versperd geraakt richting Brussel door een ongeval net voor de Rupeltunnel. Dat meldt de federale politie.

In totaal raakten vijf voertuigen betrokken bij het ongeluk: drie personenwagens en twee lichte vrachtwagens. Een wagen raakte er de middenberm en katapulteerde vervolgens tegen twee andere voertuigen, waarna nog eens twee andere voertuigen een aanrijding niet meer konden vermijden. Bij het ongeval vielen volgens de politie slechts twee lichtgewonden.

De snelweg was omstreeks 7.30 uur nog steeds volledig versperd. Het wegdek ligt vol brokstukken en brandstof. Verschillende voertuigen moeten getakeld worden, waardoor er veel hinder is.

Een lokale bovengrondse omleiding via de N177 is niet mogelijk door wegenwerken, alle verkeer wordt dan ook omgeleid richting E19. Over langere afstand kan je vanuit Antwerpen best meteen voor de E19 kiezen, adviseert het Vlaams Verkeerscentrum op Twitter.

#A12 update ongeval in Boom richting Brussel: de snelweg blijft afgesloten. De brug op de N177 is afgesloten voor wegenwerken en dus geen alternatief. Kies voor de E19!https://t.co/rpoSQ7sKEe pic.twitter.com/AcOV31DmCe Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link