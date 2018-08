A12 in Aartselaar urenlang volledig afgesloten door uitslaande bedrijfsbrand: "Mensen onwel door felle rook" HA ADN

02 augustus 2018

16u54

Bron: Belga, VRT, VTM NIEUWS 968 De A12 tussen Brussel en Antwerpen is vandaag ter hoogte van Aartselaar urenlang volledig afgesloten geweest, door een zware uitslaande bedrijfsbrand. Verschillende brandweerkorpsen kwamen ter plaatse om het vuur te blussen. Sommige mensen zouden in hun wagen onwel zijn geworden door de felle rookontwikkeling. De brand is intussen onder controle, maar er wordt nog volop nageblust.

Volgens de lokale politie brak er brand uit bij autohandel Beerens op de Boomsesteenweg, een van de grootste autoverdelers van ons land. De brand ontstond rond 16.15 uur in de opslagruimte van het bedrijf en breidde al snel uit naar de showroom. Een werknemer en twee omstaanders raakten lichtgewond. De gemeentelijke fase van het rampenplan werd afgekondigd in Aartselaar.

De brandweer van hulpverleningszone Rivierenland moest de hulp inroepen van de zones Antwerpen en Rand om het vuur onder controle te krijgen. Inmiddels is dat gelukt, maar er wordt nog volop nageblust. Het vuur was door weggewaaide brokstukken ook overgeslagen naar aanpalende bedrijven, maar die kleine brandhaarden zijn volgens de gemeente intussen ook geblust. De hele showroom van de autohandel raakte ernstig beschadigd.

Hevige rookontwikkeling

De brand veroorzaakte een hevige rookontwikkeling die tot kilometers ver te zien was. Het verkeer in de omgeving ondervond daar heel wat hinder van. Volgens VTM NIEUWS zouden verschillende mensen onwel zijn geworden in hun wagen door de sterke rookontwikkeling. Bestuurders werd gevraagd ramen dicht te houden en ventilatiesystemen uit te schakelen. Omwonenden in de ruime omgeving werd aangeraden ramen en deuren gesloten te houden.

De civiele bescherming laat weten dat de rook niet giftig was. Metingen van de brandweer hebben uitgewezen dat er geen gevaar is, ook de roetneerslag is onschadelijk. De brandweer raadt wel aan om huizen goed te ventileren wanneer de rook helemaal is weggetrokken.

Volledig dicht

Omstreeks 16.40 uur ging de snelweg in beide richtingen helemaal dicht. Wie vaststond in de file, kreeg door de hulpdiensten water toebedeeld. Sinds 20.30 is de A12 weer volledig vrijgemaakt in Aartselaar. Ter hoogte van het getroffen bedrijf blijft de N177 wel nog even afgesloten richting Brussel.

Ook voor De Lijn zorgde de brand voor hinder: buslijn 500 van en naar Boom kon 6 haltes langs de Boomsesteenweg niet bedienen en werd omgeleid richting Mechelen. Ook buslijnen 286 en 287 werden omgeleid.

#A12 Door een bedrijfsbrand is de hoofdrijbaan (A12) én de zijrijbaan (N177) momenteel in beide richtingen afgesloten thv Aartselaar. Van Brussel naar Antwerpen of omgekeerd? Kies voor de #E19! Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link

#A12 Update bedrijfsbrand: De A12 is afgesloten richting Brussel thv Antwerpen-Zuid: al het verkeer wordt afgeleid naar de E19. Richting Antwerpen is de A12 afgesloten thv Boom. Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link

Update Bedrijfsbrand #A12. Richting Antwerpen is de weg tussen Boom en Aartselaar vrijgemaakt, ter hoogte van Willebroek moet het verkeer de A12 nog verlaten. Richting Brussel blijft de A12 afgesloten tussen Antwerpen-Zuid en Aartselaar. Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link

Bedrijfsbrand #A12 In beide richtingen is de A12 vrijgemaakt ter hoogte van Aartselaar. Ter hoogte van het getroffen bedrijf blijft de N177 nog even afgesloten richting Brussel. Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link