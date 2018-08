A12 in Aartselaar in beide richtingen volledig dicht door hevige bedrijfsbrand HA

02 augustus 2018

16u54

De A12 tussen Brussel en Antwerpen is ter hoogte van Aartselaar in beide richtingen volledig afgesloten door een bedrijfsbrand. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum.

Volgens de lokale politie van de zone Hekla brak er brand uit bij autohandel Beerens, een van de grootste autoverdelers van ons land. Het vuur veroorzaakt een hevige rookontwikkeling die tot kilometers ver te zien is. De snelweg ging omstreeks 16.40 uur helemaal dicht.

Verschillende brandweer- en politiekorpsen zijn ter plaatse. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Het is ook nog niet duidelijk of er gewonden zijn.

