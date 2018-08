A12 in Aartselaar in beide richtingen dicht door uitslaande bedrijfsbrand: gemeentelijk rampenplan afgekondigd HA

02 augustus 2018

16u54

Bron: Belga, VTM NIEUWS 520 De A12 tussen Brussel en Antwerpen is ter hoogte van Aartselaar in beide richtingen volledig afgesloten door een zware uitslaande bedrijfsbrand. Het gemeentelijk rampenplan in Aarstelaar is afgekondigd. Verschillende brandweerkorpsen zijn ter plaatse om het vuur te blussen.

Volgens de lokale politie van de zone Hekla brak er brand uit bij autohandel Beerens op de Boomsesteenweg, een van de grootste autoverdelers van ons land. Het vuur zou ontstaan zijn door kortsluiting in een hoogspanningscabine. Volgens de brandweer van de hulpverleningszone Rivierenland gaat het om een uitslaande brand en zijn er ook al secundaire brandhaarden bij aanpalende bedrijven. De gemeentelijke fase van het rampenplan is afgekondigd in Aartselaar.

#A12 Door een bedrijfsbrand is de hoofdrijbaan (A12) én de zijrijbaan (N177) momenteel in beide richtingen afgesloten thv Aartselaar. Van Brussel naar Antwerpen of omgekeerd? Kies voor de #E19! Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link

De brand veroorzaakt een hevige rookontwikkeling die tot kilometers ver te zien is. De snelweg ging omstreeks 16.40 uur helemaal dicht. Het verkeer van Antwerpen naar Brussel wordt ter hoogte van Antwerpen-Zuid naar de E19 afgeleid. Richting Antwerpen is de A12 afgesloten ter hoogte van Boom, meldt Het Vlaams Verkeerscentrum op Twitter.



Verschillende brandweer- en politiekorpsen zijn ter plaatse. Het is nog niet bekend of er gewonden zijn of hoe groot de schade is.

Hou ramen en deuren gesloten

De A12 en de Boomsesteenweg ernaast blijven allicht nog een hele tijd afgesloten omwille van de rookpluim. Het verkeer dat er langsreed, ondervond immers heel wat hinder van de rook, stelt de brandweer. Wie in de buurt rijdt, schakelt best zijn ventilatiesysteem uit en houdt de ramen best dicht. Omwonenden in de ruime omgeving wordt aangeraden ramen en deuren gesloten te houden. Ook voor De Lijn zorgt de brand voor problemen: buslijn 500 van en naar Boom kan 6 haltes langs de Boomsesteenweg niet bedienen en wordt omgeleid richting Mechelen.

#A12 Update bedrijfsbrand: De A12 is afgesloten richting Brussel thv Antwerpen-Zuid: al het verkeer wordt afgeleid naar de E19. Richting Antwerpen is de A12 afgesloten thv Boom. Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link

#Verstoring bus 500 #Aartselaar

Bedrijfsbrand - A12 afgesloten

Omleiding in 2 richtingen: Boom Markt - N148 (Niel, Schelle, Hemiksem) - Aartselaar#DeLijn https://t.co/dlCIeTYpVl De Lijn(@ delijn) link