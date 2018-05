A12 deels versperd door brandende vrachtwagen op viaduct Wilrijk HR

29 mei 2018

16u09

Bron: Belga 0 De A12 is in de richting van Brussel versperd door een brandende vrachtwagen op het viaduct in Wilrijk.

Even kon het verkeer helemaal niet meer door, momenteel zijn nog de rechter- en middenrijstrook versperd. "Van Antwerpen naar Brussel rij je beter via de #E19", meldt het Vlaams Verkeerscentrum. De files groeien snel aan. De avondspits in en rond Antwerpen belooft geen pretje te worden.

We zijn ter plaatse. Geef ruimte aan onze wagens zodat we veilig en snel dit incident kunnen afhandelen. https://t.co/WPNSK6MkSx Brandweer Zone Antwerpen(@ BZAntwerpen) link