95% van Vlaamse scholen opende de deuren: “Een eerste stap richting normaliteit” SVM

15 mei 2020

18u46

Bron: Belga 2 Het is nog even wennen aan de nieuwe maatregelen op school, maar over het algemeen is er opluchting en blijheid bij zowel het personeel als de leerlingen dat ze weer naar school mogen komen. Dat blijkt uit de eerste indrukken van de onderwijskoepels op de eerste proefdag van de heropening van de scholen. Volgens Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) is ongeveer 95 procent van de Vlaamse scholen vandaag voor een deel heropgestart.



Vanaf vandaag gaan de scholen opnieuw gedeeltelijk open. Zo starten de zesdejaars van het middelbaar, net zoals het eerste, tweede en zesde leerjaar in het basisonderwijs. De scholen moeten daarbij rekening houden met strenge veiligheidsnormen.

"Ze hebben elkaar duidelijk gemist en dit is toch een eerste stap richting normaliteit", klinkt het bij het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. "In deze ongewone omstandigheden is het wel wennen voor iedereen, want de afstandsregels en de nadruk op handhygiëne hebben een grote impact. Die gewenning zal nog wat tijd vragen."

Goede opkomst

Bij het Katholiek Onderwijs worden overigens weinig onvoorziene obstakels vastgesteld. "De voorbereiding, die tot in de puntjes is gebeurd, levert resultaat op."

De katholieke scholen stellen ook een goede opkomst bij de leerlingen vast. In het basisonderwijs is een grote meerderheid aanwezig, in het secundair onderwijs zijn bijna alle leerlingen aanwezig. De regels worden over het algemeen goed gerespecteerd, klinkt het nog.

In de eerste lesuren samen maakten leerkrachten de regels en afspraken duidelijk en peilden ze naar het welzijn van hun leerlingen Raymonda Verdyck, topvrouw van het gemeenschapsonderwijs

“Even wennen”

"Leerkrachten en leerlingen geven aan dat het even wennen is aan de mondmaskers, de pijlen op de vloer en de afgebakende zones in de klas en op de speelplaats”, reageert Raymonda Verdyck als topvrouw van het gemeenschapsonderwijs. “Maar de leerkrachten hebben heel wat moeite gedaan om ervoor te zorgen dat het toch een fijn weerzien kon zijn. In de eerste lesuren samen maakten leerkrachten de regels en afspraken duidelijk en peilden ze naar het welzijn van hun leerlingen. Nu is het belangrijk dat ze voor elke leerling inschatten welke ondersteuning er nodig is.”

GO!-scholen die vandaag al opstartten, deden dat vaak met een beperkte groep, om te evalueren of de genomen veiligheidsmaatregelen toereikend zijn en of de nieuwe regels voor de leerlingen helder en duidelijk zijn. "De voorbereidingen zijn een echt huzarenstuk gebleken en schoolteams hebben gigantisch veel werk verzet om de heropstart voor een deel van de leerlingen mogelijk te maken. We houden de vinger aan de pols om mee te kunnen ondersteunen waar nog bijsturing nodig is.”

Dit wordt een verhaal van af en toe vallen, maar altijd ook weer opstaan Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA)

Weyts: “Heel weinig problemen gemeld”

Ook Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) heeft poolshoogte genomen. "Een belronde bevestigt dat ongeveer 95 procent van de Vlaamse scholen de deuren vandaag weer geopend heeft. Er worden ons maar heel weinig problemen gemeld. Dat is te danken aan al het voorbereidende werk van directeurs en leerkrachten", aldus de minister. "Het zal ook in de komende dagen en weken nog wat zoeken en tasten blijven. Dit wordt een verhaal van af en toe vallen, maar altijd ook weer opstaan."

Ook in het provinciaal onderwijs zijn alle scholen gedeeltelijk heropgestart. "Leerlingen zijn heel plichtbewust. Ze dragen spontaan mondmaskers, houden sociale afstand en voelen zich veilig", zegt voorzitter Luk Lemmens. "Er is een warme sfeer, de leerlingen zijn heel blij dat ze terug op school zijn. Tegelijkertijd is er ook tijd voorzien voor de socio-emotionele begeleiding in coronatijden, met onder meer klasgesprekken."

Maandag zal de rest van de scholen heropenen en op 22 mei volgt dan een evaluatiemoment. Als dat positief is, kan ook het tweede en/of vierde middelbaar vanaf 29 mei opnieuw naar de schoolbanken.

