94 terreurverdachten onderschept op luchthaven DANKZIJ SYSTEMATISCHE CONTROLE PASSAGIERS Bjorn Maeckelbergh

07 september 2019

05u10 0 Dit jaar zijn al 94 terreurverdachten onderschept omdat ze een vlucht hadden geboekt van of naar een Belgische luchthaven. Onder hen 40 ‘Foreign Terrorist Fighters’. Ze werden extra gecontroleerd, opgepakt en ondervraagd, met dank aan een doorgedreven screening van miljoenen passagiers.

De 54 andere mannen en vrouwen die tegen de lamp liepen, werden genoemd in een dossier van terrorisme of radicalisering. Omdat ze onvindbaar waren voor politie en gerecht, stonden ze geseind. Net als de 40 Foreign Terrorist Fighters - die ooit afreisden naar Syrië of daar plannen toe hadden - werden ze de afgelopen acht maanden wel onderschept door het werk van BelPIU. Dat is een 37-koppig team dat is ondergebracht bij het Crisiscentrum en bestaat uit specialisten van de lokale en federale politie, Staatsveiligheid, de militaire inlichtingendienst en de douane.

Sinds begin 2018 analyseren de experts zoveel mogelijk passagiers die vanop één van de zes Belgische luchthavens vertrekken, er aankomen of een tussenlanding maken. De luchtvaartmaatschappijen moeten hun gegevens 48 uur op voorhand doorsturen naar BelPIU. “In het belang van de privacy krijgen onze analisten enkel de info te zien van reizigers die gezocht worden in de strijd tegen terreur of voor ernstige misdrijven”, zegt directeur Gunter Ceuppens. Vervolgens bekijkt zijn dienst hoe de politie de gezochte reizigers het best kan onderscheppen. Bij voorkeur gebeurt dat vóór ze in de luchthaven zijn. Al beperkt de tussenkomst zich geregeld ook tot een discrete controle, op vraag van het parket en de onderzoeksrechter. “In dergelijke dossiers is het soms belangrijker om te weten met wie een passagier reist en wat in zijn koffer zit dan hem aan te houden”, zegt Jan Staromlynski van de politiecel van BelPIU.

In totaal heeft het team al meer dan 26 miljoen boekingen uitgeplozen.

Dankzij het werk van BelPIU werden de voorbije maanden ook zeven ouders opgepakt op één van onze luchthavens omdat ze met hun kind naar het buitenland wilden vertrekken zonder de toestemming van de andere ouder.