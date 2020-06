Exclusief voor abonnees

93 besmettingen per dag, of 44? Of toch 88? Verwarring troef over de coronacijfers, maar hoe zit het nu juist in elkaar?

TT

24 juni 2020

13u16

8

93 besmettingen per dag, of 44, of toch 88? De verwarring over de dagelijkse Sciensano-cijfers in de corona-epidemie was vandaag om 11 uur behoorlijk groot, maar hoe zit het nu juist? Uit de dagelijkse rapporten blijken in elk geval niet alle cijfers meer zo makkelijk af te leiden. Een fout signaal, denkt ook epidemioloog Pierre Van Damme.