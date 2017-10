91 verwaarloosde knaagdieren weggehaald bij Antwerpse vrouw HA

Bron: Het Knaagdiertje 0 Wikimedia (Illustratiefoto) In de woning van een vrouw in Antwerpen zijn bijna 100 verwaarloosde degoes aangetroffen. De knaagdieren zijn naar een opvangplaats in Den Haag gebracht.

Vrienden hadden bij de vrouw ooit een aantal degoes achtergelaten, maar helaas waren dat zowel mannetjes en vrouwtjes, waardoor nageslacht niet lang op zich liet wachten. Omdat er in ons land geen vrije opvangplaats voor degoes te vinden was, klopten Antwerpse diensten aan bij de knaagdierenopvang in Den Haag.



Bij aankomst in de woning bleek de vrouw 91 degoes in haar bezit te hebben. Veel dieren hadden wonden aan de rug en de ogen. Sommigen hadden ook staar, veelal veroorzaakt door verkeerde voeding. Ook zat er nog een aantal mannetjes tussen de vrouwtjes en is verdere gezinsuitbreiding te verwachten. Gezien de situatie werd er besloten om alle degoes mee te nemen.



In het Nederlandse opvangcentrum kregen de dieren de juiste verzorging en werden ze behandeld tegen ongedierte. De opvang is voor de beesten nog op zoek naar speelgoed, in de vorm van houten speeltjes en wilgentakken, degoevoer, kruiden en chinchillazand.