91-jarige "meesterbrein" achter fiscale miljoenenfraude in beroep tegen celstraf HA

01 juni 2018

16u13

Bron: Belga 0 De 91-jarige vrouw uit Sint-Gillis-bij-Dendermonde die veroordeeld werd tot 16 maanden cel, waarvan 10 maanden met uitstel, voor witwassen, fiscale fraude en het niet aangeven van miljoenen op buitenlandse rekeningen, is in beroep gegaan tegen het vonnis. Dat bevestigt haar nieuwe advocaat Vincent De Donder.

De Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen vervolgde de vrouw en haar zoon voor zwart geld dat ze achterhielden in Luxemburg. De fraude zelf zou 40 jaar geleden al gestart zijn, maar het parket nam in 2014 een bedrag van 12,3 miljoen euro in beslag op een Luxemburgse rekening op naam van een Panamese offshore-vennootschap, met de 91-jarige vrouw als begunstigde.

Ook een bedrag van 350.000 euro op een Luxemburgse rekening op naam van haar 61-jarige zoon uit Hamme werd in beslag genomen.

De 91-jarige vrouw was "het meesterbrein achter de fraude", oordeelde de rechtbank. De vrouw kreeg 16 maanden cel, waarvan 10 maanden met uitstel, en een geldboete van 600.000 euro. Haar zoon werd veroordeeld tot 8 maanden cel, waarvan de helft met uitstel, en 240.000 euro boete. De rechtbank verklaarde ook een bedrag van 2,4 miljoen euro verbeurd, op een totaal bedrag van 12,3 miljoen euro dat in beslag genomen werd op een Luxemburgse rekening.

Het dossier wordt als een voorbeeldzaak beschouwd, waarbij de overheid jacht kan maken op oud zwart geld dat nooit werd geregulariseerd.