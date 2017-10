91-jarige dood terug gevonden in gracht naast woning in Schellebelle Didier Verbaere

21u14 3 Didier Verbaere

in de Wanzelestraat in het Oost-Vlaamse SchellebelleEen 91-jarige man werd zondagavond omstreeks 19.30 uur dood terug gevonden in een diepe gracht naast zijn woning. Het was een buurman die de man die sinds vrijdagavond vermist was, opmerkte. De politie sloot de buurt rond de woning af terwijl de brandweer het lichaam borg.



Volgens buren was de man slecht te been maar verzamelde hij wel vaker konijneneten in de bermen van de gracht. Er stond wel nauwelijks water in de sloot dus onderzoek zal moeten uitwijzen of de bejaarde uitgleed en verdronk of een natuurlijke dood stierf. Sinds de dood van zijn echtgenote woonde de man er alleen in zijn huis. Hij laat ook twee dochters na.