900 Belgische scouts en gidsen vertrekken naar de VS

15 juli 2019

Met 900 zijn ze, de Belgische scouts en gidsen die vandaag vertrekken naar de Verenigde Staten. Ze nemen deel aan de Jamboree in Virginia, een groot internationaal kamp dat om de vier jaar georganiseerd wordt. Samen met zo’n 50.000 andere scoutsjongeren zullen zij deelnemen aan een hele reeks activiteiten waarbij ze verschillende culturen leren kennen. De Belgische jongeren zullen in ieder geval niet deelnemen aan de schietoefeningen. Nadat eerder vragen rezen over deze activiteit, liet Scouts- en Gidsen Vlaanderen weten dat er binnen het pedagogisch project van scouting geen plaats is voor dergelijke activiteiten.