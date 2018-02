90 procent minder bankovervallen omdat er bijna geen cash meer te rapen valt ep

05 februari 2018

10u52

Bron: Belga 0 Het aantal gewapende bankovervallen is in tien jaar tijd gedaald van 127 naar elf per jaar. Dat blijkt uit cijfers die bankenfederatie Febelfin vandaag heeft vrijgegeven. Banken zijn steeds meer beveiligd en er is steeds minder cash in onze maatschappij.

In 2007 vonden nog 127 gewapende overvallen op banken plaats. In 2009 waren dat er net geen honderd, in 2014 maar vier. De cijfers omvatten zowel de overvallen als de pogingen tot overval. In 2017 was er wel een stijging van negen naar elf overvallen. "Gezien de erg lage cijfers spreken we meer van een stabilisering", klinkt het bij Febelfin.

Over absolute cijfers over de buit beschikt de bankenfederatie niet. "We weten wel dat de buit in 2017 is gehalveerd tegenover 2016. Dus mogelijk waren er meer pogingen het voorbije jaar".

De reden voor de daling is bekend: banken investeerden fors in beveiligingssystemen zoals bewakingscamera's, alarmsystemen en plofkoffers. En er wordt steeds meer elektronisch betaald, waardoor banken minder in huis hebben en bijgevolg minder interessant zijn voor overvallers.

Ook plofkraken, waarbij geldautomaten tot ontploffing worden gebracht, zijn een zeldzaamheid. In 2017 vonden twee pogingen plaats.