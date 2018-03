90 hardrijders aan wegenwerken klaverblad Lummen allemaal samen voor de politierechter ADN

28 maart 2018

23u59

Bron: Belga 0 De politierechtbank in Hasselt hield vandaag een themazitting inzake snelheidsovertredingen op de E314 in Lummen. Maar liefst 90 mensen waren gedagvaard. De overtredingen werden vastgesteld ter hoogte van de plek in Viversel (Zolder), waar werken plaatsvinden om een brug over het Albertkanaal te verhogen.

De overtreders reden meer dan 110 kilometer per uur, waar de maximumsnelheid 70 kilometer per uur bedroeg. Ze riskeren een geldboete van 600 euro met deels uitstel en een rijverbod van minstens acht dagen. Een van de betrapte hardrijders werd met een snelheid van 156 kilometer per uur geflitst.

De Hasseltse politierechtbank hield al voor de derde maal in enkele maanden tijd een themazitting omtrent snelheidsovertredingen ter hoogte van de wegenwerken. De negentig gedagvaarde personen horen op 20 april hun verdict. In mei volgt nog een vierde zitting over dezelfde inbreuk.