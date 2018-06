90 burgerlijke partijen bij eerste zitting proces treinramp Buizingen Bart Kerckhoven

05 juni 2018

11u36

De inleidende zitting over het proces van de treinramp in Buizingen is vanochtend gestart. Een veertigtal mensen wonen in het publiek de zitting bij. Enkele procedurekwesties worden behandeld.

Bij de treinramp op 15 februari 2010 vielen 19 doden en 310 gewonden. Het dossier dat intussen 46 kartons telt staat uitgesteld in 't Vondel, de cultuurzaal in Halle die ingericht is als zittingszaal. De inleidingszitting werd gehouden in de grote podiumzaal. Die was gevuld met zeventig betrokkenen van de treinramp.

Voor de start van het proces hadden zich al 65 personen burgerlijke partij gesteld bij de onderzoeksrechter. Op de zitting van vandaag boden zich nog eens 25 nieuwe burgerlijke partijen aan. Dat brengt het totaal op negentig burgerlijke partijen, voor 329 slachtoffers. De procedure nam ruim twee uur in beslag.

Het omvangrijke strafdossier werd gebundeld in 46 kartons, uitgestald op het podium en geflankeerd door 22 advocaten.

De machinist van de P-trein van Leuven naar 's Gravenbrakel die in aanrijding kwam met de IC-trein van Quiévrain naar Luik-Guillemins was op de zitting aanwezig. Hij werd samen met de NMBS en Infrabel gedagvaard als mogelijke verantwoordelijke voor de treinramp.

Voorzitter van de politierechtbank en enige politierechter is Dina Van Laethem. Het openbaar ministerie wordt vertegenwoordigd door Anita Van Molle, eerste substituut van het parket van Halle-Vilvoorde.