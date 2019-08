90.000 aanwezigen op Antwerp Pride

dvda FVI

10 augustus 2019

16u37

Bron: VTM NIEUWS 0 De grote parade van Antwerp Pride, het jaarlijkse holebifestival in Antwerpen, lokte dit jaar zeker 90.000 deelnemers. Dat bevestigt de politie aan VTM NIEUWS. Vorig jaar waren er zo’n 75.000 mensen aanwezig.

De Antwerp Pride Parade lokt elk jaar tienduizenden toeschouwers. De deelnemers kwamen dit jaar samen op het Sint-Jansplein in Antwerpen-Noord, om dan naar de Paardenmarkt en vervolgens via de Brouwersvliet naar de kaaien te stappen. Het eindpunt zijn de Gedempte Zuiderdokken, waar het Love United Festival zal losbarsten. Morgen vindt ook het Closing Festival daar plaats.

“Antwerpen heeft misschien niet de grootste Pride Parade ter wereld, maar nu wel een van de moedigste omwille van de plek waar ze start”, zegt schepen Meeuws. “Ik draag het Sint-Jansplein een warm hart toe, het is mijn eigen buurt, maar laat ons wel wezen: het is een lastige buurt waar niet iedereen op de Pride zit te wachten en waar niet alle mensen mee zijn met de rechten waarvoor gevochten is en die universeel zijn. Hier gaat een onwaarschijnlijke pedagogische kracht van uit, dit is een unieke kans om die buurt uit te leggen waar de Pride echt voor staat.”

Antwerp Pride vindt plaats van 7 tot 11 augustus. Er staan zoals steeds heel wat feestjes, maar ook lezingen en debatten op het programma en de vijftigste verjaardag van de Stonewall Riots in New York wordt gevierd.