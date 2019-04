9 rijbewijzen ingetrokken voor terugkeren over pechstrook op E40 kv

11 april 2019

17u36

Bron: Belga 0 Negen bestuurders zijn deze namiddag betrapt toen ze in de tegenovergestelde richting over de pechstrook van de E40 in Adinkerke reden. Daar was een file ontstaan door een actie van Franse douaniers. Het rijbewijs van de negen bestuurders werd onmiddellijk ingetrokken, meldt de politiezone Westkust.

De acties van de Franse douaniers zorgen sinds begin maart regelmatig voor hinder op de E40 richting Frankrijk. De douaniers eisen onder andere meer personeel (vanwege de brexit) en een betere vergoeding voor nachtwerk. Op de wegen richting de Noord-Franse havens staan deze namiddag opnieuw files.

Ook op de E40 ter hoogte van Adinkerke was het aanschuiven. De politie van de zone Westkust stelde vast dat meerdere voertuigen via de pechstrook probeerden terug te keren, om de oprit Adinkerke als afrit te gebruiken. De rijbewijzen van negen bestuurders werden door het parket van Veurne onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. De bestuurders zullen zich later ook nog voor de politierechtbank moeten verantwoorden.



"Terugkeren over de pechstrook zonder begeleiding van politie kan niet getolereerd worden. Dergelijke manoeuvres zijn levensgevaarlijk. De pechstrook dient niet als terugrijstrook en is tevens primordiaal voor de hulpdiensten", klinkt het bij de politie.

Het Vlaams Verkeerscentrum raadt het verkeer op langere afstand aan om de E40 richting Duinkerke te vermijden. Vanuit Brugge is het aangewezen om de E403 te volgen tot in Doornik. Verkeer vanuit Gent rijdt het best om via Kortrijk en Rijsel.