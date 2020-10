Exclusief voor abonnees

89-jarige verdachte van doodslag op 92-jarige vriendin: “Dat herinner ik me niet meer” (maal 76)

Assisen Luxemburg: de zaak-Clara Maes

Erwin Verhoeven

05 oktober 2020

19u07

8

Wanneer Vrouwe Justitia zich van haar hardnekkigste kant toont, is ze zelden op haar mooist. Willem Elsschot schreef er ooit een gedicht over. Na de opvoering maandagochtend in het assisenhof van Luxemburg, kan men zich afvragen welke zin het nog heeft om een vrouw in haar negentigste levensjaar voor een volksjury te brengen. En dan al zeker om feiten te berechten van bijna zes jaar geleden.